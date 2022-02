Nos complicamos por dejar de ser intensos: Miguel Herrera

Monterrey, Nuevo León. Si bien Tigres logró sumar su quinto triunfo al hilo tras vencer 3-2 a Juárez, ese par de goles recibidos es algo que dejó inquieto a Miguel Herrera, quien se va muy ocupado más que preocupado, por resolver dichas distracciones.

El experimentado dejó en claro que estuvieron más cerca del cuarto tanto que de recibir un gol en contra, sin embargo, dichas desatenciones provocaron la tardía reacción juarense.

“No me preocupa, me ocupa concentrarnos más, reitero un partido que no era más que tramite de finiquitar el segundo tiempo y nos complicamos nosotros por dejar de ser intensos y tomar marcas. Le regalamos al rival la iniciativa y al final se encuentran con un gol peinado por nosotros, estuvimos más cerca de hacer el cuarto nosotros, pero si no las concretamos y si ‘canchereamos’ al final tenemos la posibilidad de regalarle al rival la iniciativa.

Son distracciones, hay que trabajar mucho en eso, no bajar los brazos, poca concentración en jugadas que parecían no traer nada, reitero, no asumimos la marca y no tuvimos la fortaleza que tuvimos en el primer tiempo, trabajar en eso y ser más sólidos a la hora de defendernos”, expresó.

Con este par de dianas los regios ya suman 11 tantos en contra, a tan sólo tres de igualar la marca del Apertura 2021 en 17 fechas, es decir, en diez jornadas menos han sido un cheque al portador para recibir daño por parte del rival.

Aún así, el ‘Piojo’ se va contento con los tres puntos, consciente de que ahora los cambios no le funcionaron como en otras noches.

“Nos sabe bien, son 3 puntos de visita, seguimos sumando y tranquilos, corregir mucho de lo que nos ha faltado para ser más sólidos atrás, el equipo sigue anotando goles y tuvimos orpirutbidades para ampliar más el marcador, los recambios no salieron con la mira como cuando venían entrando”, agregó.