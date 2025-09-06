Norris por delante de Leclerc y de Piastri en el último libre de Monza

El inglés Lando Norris (McLaren), que ya había sido el más rápido el viernes, marcó el mejor crono este sábado en el último entrenamiento libre para el Gran Premio de Italia, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, en Monza, el templo de la velocidad; donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martín) y Carlos Sainz (Williams) se inscribieron duodécimo y decimotercero, respectivamente, en la tabla de tiempos

En la mejor de sus 21 vueltas, Norris cubrió los 5.793 metros de la mítica pista del Parque Real lombardo en un minuto, 19 segundos y 331 milésimas, sólo 21 menos que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y con 533 de ventaja sobre su compañero, el australiano Oscar Piastri -líder del Mundial, con 34 puntos más que él-, que, al igual que el resto de los pilotos, marcó su mejor crono con el neumático de compuesto blando.

Alonso -en una segunda juventud a los 44 años- marcó el duodécimo tiempo y se inscribió un puesto por delante de su compatriota Sainz -que acaba de cumplir 31- en el último ensayo; en el que no se registraron mayores incidencias y que concluyó con 25 grados centígrados ambientales y 43 en el asfalto.

El doble campeón mundial asturiano se quedó, en la mejor de las 19 vueltas que dio al circuito en el que logró dos de sus 32 victorias en la F1 -en 2007, con McLaren, y en 2010, con Ferrari- a 530 milésimas de Norris.

El talentoso piloto madrileño, con cuatro triunfos y 27 podios en la categoría reina -dos de ellos en Monza (2020, con McLaren, y 2023, con Ferrari)- repitió 23 veces el trazado de la pista lombarda y en su vuelta rápida invirtió 576 más que su antiguo compañero en McLaren.

El argentino Franco Colapinto (Alpine), que disputa el décimo Gran Premio desde que regresó a la F1 en el circuito en el que debutó el año pasado en la división de honor del automovilismo, marcó el decimocuarto tiempo, a siete décimas del inglés, en la más veloz de las 22 vueltas que dio en el último libre.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) marcó el cuarto crono, a 167 milésimas de Lando, del que se quedó a 267 el otro Ferrari -que en Monza corre en casa-, el de su compatriota el siete veces coronado Lewis Hamilton.

Lewis acabó séptimo en la tabla de tiempos, en la que otro inglés, George Russell (Mercedes), y el debutante brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), se inscribieron quinto y sexto, respectivamente.

La sesión de calificación, que ordenará la formación de salida de la carrera de este domingo -prevista a 53 vueltas, para completar un recorrido de 306,7 kilómetros-, arrancará a las cuatro de la tarde (las 14:00 horas GMT).

