Noche negra para Tigres en Tijuana

Tijuana, Baja California.- Los Tigres de la UANL sufrieron una dura derrota por 3-0 anoche (miércoles 26 de noviembre) en su visita al Estadio Caliente, cayendo ante los Xolos de Tijuana en el partido de Ida de los Cuartos de Final del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

En una noche complicada para el conjunto felino, Xolos aprovechó al máximo su localía y las condiciones del campo sintético para sacar una ventaja contundente que los pone con “pie y medio” en las Semifinales.

Los Goles

Kevin Castañeda abrió el marcador al minuto 26 con un potente disparo de larga distancia.

abrió el marcador al minuto 26 con un potente disparo de larga distancia. En la segunda mitad, Mourad El Ghezouani amplió la ventaja al 54′ con un remate de cabeza.

amplió la ventaja al 54′ con un remate de cabeza. Finalmente, el juvenil Gilberto Mora sentenció la goleada al minuto 70 con un disparo cruzado, poniendo el 3-0 definitivo.

Análisis

A pesar de ser los sublíderes de la tabla general, los dirigidos por Guido Pizarro no lograron encontrar su mejor versión, mostrando fragilidad defensiva y poca claridad en el ataque, incluso con la entrada de André-Pierre Gignac. Ahora, Tigres se enfrenta a la obligación de conseguir una hazaña.

El Desafío de la Vuelta

Con un marcador global de 3-0 en contra, los Tigres necesitan ganar por al menos tres goles de diferencia para avanzar a las Semifinales. El partido de Vuelta se jugará este sábado 29 de noviembre en el Estadio Universitario, donde la afición espera una remontada histórica.