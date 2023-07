No urge refuerzo aún: Robert Dante Siboldi

Monterrey, Nuevo León. El mercado de fichajes parece ir lento para Tigres, quienes en palabras de su técnico Robert Dante Siboldi, no hay prisa para hacerse de ese elemento requerido.

El técnico charrúa señaló que no hay urgencia por ello, pues no desean traer nada más por llenar un hueco, destapando que la posición deseada (extremo) es pedido del entrenador hacia la dirigencia comandada por Mauricio Culebro, quienes trabajan en la búsqueda.

“¿Urge? No, es importante que llegue, que urge pues me gustaría que ya estuviera para que se integre al plantel pero tampoco es la urgencia de llenar un lugar, queremos traer a un jugador que sume en la posicion que falta y que aporte al equipo, cuanto antes sería lo ideal pero no que urga.

La directiva está trabajando en eso, todo técnico quisiera al plantel completo desde el incio pero entiendo que es así y hasta septiembre es la oportunidad de llegar, adaptarnos a las circunstancias y lo que nos toca vivir”, confesó en conferencia de prensa.

Hasta el momento no ha habido luz verde en dicha situación, manejándose nombres como Alexis Vega, Jean Meneses y recientemente César Huerta, ninguno sin éxito.