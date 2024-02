No soy de cuestionar el arbitraje: Fernando Ortiz

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados no pudieron triunfar recibiendo al Toluca y mucho tuvo que ver el resultado por la polémica en el arbitraje de Luis Enrique Santander.

El silbante tuvo una noche bastante irregular, en la que destacó quizás una posible expulsión hacia los “diablos”, esto previo al complemento, algo que pudo haber condicionado el duelo. No obstante, es un tema en el que no se mete el técnico albiazul, Fernando Ortiz, quien recalcó haber tenido buenas sensaciones en el encuentro.

“La sensación de que no sé si realmente se nos escapa un triunfo. La sensación de que el equipo los 90 min, si bien el rival hizo su parte en el primer tiempo y luego, no he visto la repetición de la jugada pero creo y confío en el arbitraje. No soy nunca de cuestionar la labor del árbitro, ellos hacen su labor y nosotros la nuestra, sin tela de juicio pero estábamos en casa, con una sensación de estar arriba (tabla) pero estoy tranquilo.

Una expulsión condiciona el juego, no he visto la jugada para no enojarme. Quizás hoy digo una cosa y mañana diga otra pero insisto en algo que sí creo, el árbitro hace su labor de buena o mala manera pero no soy de revancha o buscar excusas en algo que no tiene sentido”, confesó post partido.

Por otro lado, consideró haber sido mejor que los escarlatas, quienes tuvieron de figura a su arquero, Tiago Volpi, siendo el factor diferencial para no darle la victoria a los regios.

“Si Tiago fue la figura del partido quiere decir que insistimos en los 90 y pico de minutos. Es una persona que hace su labor, es la realidad, está en nosotros seguir produciendo para que podamos ser efectivos y abrir el marcador. El primer tiempo estuvimos imprecisos, a mi modo de verlo. El rival tiene buena calidad, buenos jugadores y el segundo tiempo fue muy predominante de nuestra parte Toluca no tuvo ninguna ocasión y las generamos, no la pudimos meter; por millones de situación no pudimos abrir el marcador pero el equipo siempre quiere y busca más”, agregó.

La “Pandilla” dejó escapar la chance de dormir como líder en solitario dentro del torneo, lugar que ahora posee el Cruz Azul, sólo por diferencia de un punto.