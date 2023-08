No queremos compras de pánico: Mauricio Culebro sobre la posibilidad de traer otro refuerzo a Tigres 

Monterrey, Nuevo León. La salida de Nicolás López en Tigres puso a trabajar a la directiva felina en la búsqueda de un nuevo refuerzo, el cual en palabras de Mauricio Culebro, no será encontrado en una “compra de pánico”.

El directivo felino señaló que la defensa ya no es prioridad para reforzar, por lo que el tema con Igor Lichnovsky sigue en las mismas, estando descartado del primer equipo y buscándole acomodo.

“En eso estamos, estamos en pláticas, viendo opciones y está el tema de Igor, la prioridad sería reforzar otra zona del campo que no sea la defensa pero Igor tiene contrato, estamos platicando con él y buscaremos la opción que sea lo mejor para él y el club. En el tema de él estamos viendo, han habido acercamientos y preguntado por él, si va a venir alguien más está abierta la ventana, hay posibilidades.

Tampoco se trata de traer por traer ni hacer compras de pánico, el equipo está sólido, salió Nico pero llegó Ozziel, tenemos un plantel vasto pero urgencia no tenemos, tomaremos la mejor decisión con calma”, confesó en una extensa conferencia de prensa.

Asimismo, el directivo reconoció que no irá por una “bomba” en este mercado de piernas, el cual acaba el día 13 de septiembre.

“Lo principal es qué necesita el equipo; muchas veces no necesita una bomba o un jugador de esa jerarquía, a veces necesitamos jugadores complementarios, no de menor calidad pero que vengan a pelear un puesto, no quiero decir que ese sea el caso pero son las opciones que se nos presentan”, agregó

Por último, le deseó todo el bien del mundo al “Diente”, quien cuando se le requirió, cumplió en cancha, cabe destacar que el uruguayo se convirtió en jugador del León por los próximos dos años.

“Siempre he dicho que hay maneras de llegar e irse, se va de la mejor manera posible, le faltó continuidad pero cuando se le requirió cumplió; ahí están los campeonatos que se lleva, un liderato de goleo y la relación con él es buena, que los que se van sepan que las puertas están abiertas para el día de mañana”, finalizó.