No me veo en otro club en México: Nahuel sobre su renovación con Tigres

Monterrey, Nuevo León. Sin tapujos, así fue como Nahuel Guzmán detalló su inminente renovación con Tigres, pues dijo no verse en otro club en el país qué no sean los felinos.

“Mi deseo es seguir pretendiendo a Tigres y me han escuchado decir que hoy por hoy no me veo en otro club que no sea Tigres. Por lo menos acá en México. Repito e insisto en eso, es lo que siento hoy y mi deseo ya se lo manifesté a la institución, hace meses que se viene hablando no es que ahora se habla de la renovación de Nahuel”, dijo.

Parte de esta próxima decisión se debe a la asignación de Guido Pizarro como entrenador auriazul, dándole el visto bueno tras varios años de verlo preparándose.

“Yo lo veo trabajar hoy a Guido y trabaja más que antes, no creo que venga por ahí lo mío. Hace 11 o 10 años que comparto esta amistad con él, soy el primero que entendió esa decisión que él fuera DT y que hay roles diferentes.

En otro momento los roles de liderazgo son compartidos y hoy él es DT. Siento la responsabilidad de poder interpretar y predicar él ejemplo con mis compañeros pero no me sorprende que esté capacitado para que este haciendo lo que está haciendo, viví en primera persona su preparación y se como sentía el último tiempo, como le costaba cada vez más ser jugador. De alguna manera está preparado y la experiencia gana”, remarcó.

El “Patón” vence acuerdo el siguiente 30 de junio, al igual que André Pierre-Gignac y Rafael Carioca, siendo este último el único quien diría adiós al club.