No me equivoqué en elegir a Rayados: Lucas Ocampos

Monterrey, Nuevo León. Rayados presentó oficialmente a su refuerzo estrella, Lucas Ocampos, quién dijo haber tomado la mejor decisión de venir al club albiazul.

El mediocampista argentino descartó charlas con otros clubes que no fueran los regios, quienes le convencieron rápidamente el cambiar de aires de Europa hacia Norteamérica, pese a tener estabilidad con Sevilla.

“Bueno, la primera charla que tuvimos (con Rayados), y creo que fue la más importante fue lo que me transmitieron mucha ambición transmitieron que el club quiere seguir creciendo, me mostraron su proyecto, sus ganas de obviamente poder campeonar que es lo más importante y nada. Entonces, cuando un club me transmite eso, cuando la gente que está al cargo de un club me transmite esas ganas tomé la decisión de venir, y creo que no me equivoqué.

En ningún momento hablé con ningún club que no sea Rayados. Yo estaba muy bien en Sevilla, era capitán, jugué los primeros partidos, estaba muy feliz tanto yo como mi familia pero bueno, cuando me llegó la propuesta de Tato, de Héctor, el primer contacto que tuve, me transmitieron su ambición, su ganas de crecer y a pensar que era un buen momento para venir a esta Liga”, comentó durante el evento.

Es amigo de Gignac

Asimismo, el canterano de River Plate señaló conservar aún amistad con el delantero y estrella de Tigres, André Pierre-Gignac, quién ahora lo tendrá como rival deportivo en la entidad.

“Con Dedé, es un gran amigo mío, fue una de las personas que más me ayudó cuando llegué al Marsella, porque él hablaba español y en ese momento con el francés estaba un poco verde, entonces, fue una de las personas que me pidió su mano y por eso se lo agradezco siempre tengo una gran relación.

La verdad que casi siempre no hablo, pero esporádicamente hablamos una vez, fuera del campo seremos amigos, seguiremos siendo los mismos, pero obviamente dentro de la cancha las cosas cambian al final cada uno representa a un escudo diferente y creo que no tengo que decir lo que representa el Clásico de esta ciudad y nada, estoy muy contento de estar acá y poder jugar contra un gran amigo en contra”, añadió.