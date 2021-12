No iremos a guardar el resultado en la vuelta: Herrera

Monterrey, Nuevo León. El que Tigres haya remontado a León sobre el final y que se encuentre a 90 minutos de jugar otra final, no es algo con lo que Miguel Herrera quisiera jugar, por lo que su objetivo para la vuelta será sacar el resultado sin especular.

El capitalino dejó en claro que para ello hará uso del máximo nivel de su plantilla, la cual considera muy vasta para conseguir ese pase a la gran final.

“Es ir a buscar el partido, no vamos a aguantar el resultado. No vamos a salir a defendernos, no pensamos en cuidar el resultado. Tenemos un equipo muy vasto con gente que entra a hacer la diferencia, lo veo bien. Los que inician y entran de cambio. Entonces, claro que veo al equipo concentrado para llegar a la final, todavía no ganamos nada, dimos un paso de ventaja pero todavía nos falta jugar 90 minutos allá en León”, confesó en conferencia.

A su vez, quedó satisfecho con la actitud de su elementos, recalcando que todavía no se gana nada y falta mucho por hacer para el próximo sábado.

“No hubo cambio, el partido lo ganó el equipo que lo buscó ganar. El primer tiempo no cayeron los goles y en el segundo arriesgamos porque estamos de local y ellos encontraron una pelota para hacer su gol y tenemos que arriesgar por lo menos para llevarnos un resultado que no se viera tan a favor de ellos, gente que entró a hacer lo que tenía que hacer, como lo he dicho, no tengo 12 jugadores, tengo 25 que están dispuestos a entrar y partirse el alma. Ganó el equipo que ganó el triunfo y las estadísticas son muy claras. Hoy ne voy tranquilo con la entrega del equipo, pero todavía no pasa nada”, agregó.

Los auriazules alistarán todo para viajar el día viernes con fines a sellar su pase a la final del Apertura 2021, escenario ideal en el torneo debut de Herrera en el banquillo felino.