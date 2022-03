No hemos ganado nada: Miguel Herrera

Monterrey, Nuevo León. La buena racha de triunfos en Tigres no es algo que tenga satisfecho a Miguel Herrera, quien dejó en claro que aún no han ganado nada.

El entrenador felino aseguró que no se darán por “bien servidos” hasta que levanten algo en este semestre, frente al Cruz Azul de quienes no se van a confiar, pues consideró que no será un juego de “alto riesgo”.

“No hemos ganado nada, solo partidos y son 3 puntos, mientras el equipo no haya levantado nada en este semestre no podemos bajar los brazos como por servidos, al contrario, la exigencia es ganar cada jornada y en ese tenor tenemos que trabajar y el público venga feliz al estadio, nuestra obligación es hacer un buen desenvolvimiento en la cancha.

“Están peleando en la parte de arriba como nosotros, lo importante es sumar puntos y vamos con todo, con esa idea. Son dos equipos que suelen atacar bien, vamos a tratar de buscar el arco rival pero Cruz Azul lo ha mostrado, que tiene esa fortaleza de llegar con gente al área rival, que sea un partido atractivo para nuestra tribuna. Son buenos planteles que vienen haciendo buen torneo, son partidos importantes, tanto riesgo no tengo ese calificativo, todos son importantes y hasta que no los juegan dejan de ser importantes hasta que no los jugamos”, confesó.

Por último, el famoso ‘Piojo’ expresó su inconformidad con las protestas hacia Javier Agirre, quien finalmente tuvo que dar un paso al costado en el banquillo de Rayados, deseándole buena suerte a él y a su inminente reemplazo, Víctor Manuel Vucetich.

“La verdad es que sí estoy en desacuerdo con la reacción de la gente, nuestra chamba es así, somos un gremio de entrenadores y el público viene a checar tu chamba, si no les gusta te la critican o abuchean, de repente incomoda pero nuestro trabajo es así y lo entendemos, de seguro Javier si se fue dolido, pero es fuerte, preparado, sabrá asimilar eso y regresará mucho más fuerte, que te vaya mal en un club no quita la calidad de entrenador.

Por otro lado llega un entrenador querido, Víctor les ha dado muchos éxitos y es otro cantar, hay técnicos que llegan generando dudas, otros con la bendición de poder entrar con el pie derecho y creo que Víctor lo ha hecho bien en Monterrey, así es nuestra chamba, nos toca entrar de relevo por alguien conocido que es amigo, pero el trabajo es así, reitero, Javier estará listo como lo está víctor ahorita, sale de chivas de una forma que me parece que no refleja la carrera exitosa de él, recibir otra oportunidad para demostrar la capacidad, son dos extraordinarios dts mexicanos y desearle el mejor de los exitoso a javier y a victoria en lo que hoy emprende otra vez”, culminó.

