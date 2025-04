No hay tiempo para estancarse: Pizarro tras derrota ante América

Monterrey, Nuevo León. La goleada de América a Tigres quedó atrás para Guido Pizarro, quién pidió no estancarse en el resultado de cara a la ida de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup ante LA Galaxy.

El técnico argentino destacó estar dispuesto a ver los pequeños detalles que los llevaron a ser goleados y no volverlos a cometer.

“Lo más rápido posible, no hay tiempo para estancarnos en lo que pasó (vs America), nos ocupa eso, se la calidad del equipo que tengo y saben que no hay tiempo para quedarse en eso pero si dispuesto a ver esos detalles que hicieron mal para que no vuelva a ocurrir”, comentó.

Bajo esta misma línea, el “Conde” confesó que su plantilla se desordenó tras el tanto de Brian Rodríguez, factor el cual estará atento por enmendar, pues no pueden ser tan impetuosos tendiendo un plan de juego bastante claro.

“Hasta el primer gol el equipo compitió y después el desorden que hubo generó eso que hablas, eso me ocupa más que nada, después hubo errores donde seguramente individualmente lo corregiremos me preocupa el tema del desorden, más por los juegos que se vienen y que son como liguilla, tengo gente experimenta que entiende que en ningún momento hay que perder el orden ni dar el resultado por final. Eso nos ocupa, después los matices de sistema y jugadores nos lo dará el partido de turno pero la esencia tiene que ser la misma en todos lados.

Quedó marcado que después del primer gol ellos empiezan a y nosotros con el ímpetu y ganas de empatar empezamos a hacer cosas de más que no debíamos hacer y eso nos aleja del resultado, tenemos un plan y modelo de juego que hay que quedarse más a eso. Es el camino para poder lograr cosas y el América también desde hace tiempo que lo lleva acabo pero tenemos que entender lo que hacer individual y colectivamente”, argumentó.

Regios y angelinos medirán fuerzas en el certamen internacional, durante la noche del martes en punto de las 21:15 horas en el Dignity Health Spots Park.

Cabe destacar, que los felinos no contarán con Juan Pablo Vigón (problemas estomacales), además de Raymundo Fulgencio y Diego Sánchez; así como Diego Reyes y André Pierre-Gignac (recuperación).