No hay prioridad de nacionalidad en el sucesor de Salcedo: “Tato” Noriega

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados ya tiene su “Plan B” para suplir la baja por lesión de Carlos Salcedo, así lo dejó en claro Jose Antonio Noriega.

El presidente deportivo del club, dejó en claro que no hay prioridad en la nacionalidad del sucesor del “Titán”, simplemente todavía no se toma una decisión sobre por cuál decantarse.

“No, no hemos tomado una decisión. Estamos en pláticas constantes. Evidentemente al ser una cuestión repentina, imprevista, no estábamos preparados y como Carlos viene como refuerzo, tenemos una lista de 2 o 3 qué habían sido opción antes de decantarnos con Carlos. Rescatamos esa lista y estamos en la toma de decisiones en algunas horas. Faltan días para el cierre de registros y tendremos que tener esa decisión 100% tomada y actuar en consecuencia. Estamos en ese análisis.

No hay prioridad, porque cuando tú traes negociaciones abiertas, te daré un ejemplo: si yo me decanto porque sea mexicano y se me caen los 2 o 3 mexicanos entonces me quedo sin opciones. Tenemos la idea de avanzar ambos frente, mexicanos y extranjeros y evidentemente priorizando, en algún momento la opción A es esta y poner muchas canicas en esa negociación pero con frente abiertos en ambos lados por la premura”, comentó.

Cabe destacar, que con la salida de Sebastián Vegas al Colo Colo (préstamo un año) y la negativa de ir por un centro delantero, las puertas se abren a que vayan por un defensor No Formado en México; aunque todo puede cambiar, pues Gustavo Sánchez se encuentra en la órbita albiazul.

“Es una de las alternativas. Está ahí, Gustavo debutó acá, se hizo acá y seguimos teniendo la posibilidad de traerlo, lo vieron jugar antier con selección. Es una alternativa en mente y con muchas otras más”, remarcó.

El jugador se encuentra de momento en Mazatlán y fue parte de la gira por Sudamérica con el Tri de Javier Aguirre, no obstante, los movimientos se irán controlando en esta semana.