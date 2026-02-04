No habrá operativos del ICE en el Super Bowl, asegura la NFL

*Este domingo el Super Tazón en San Francisco.

La NFL aclaró que no habrá operativos migratorios durante el Super Bowl LX. La liga informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no participará en el esquema de seguridad del evento, de acuerdo con lo expuesto por su directora de seguridad, Cathy Lanier.

Durante el encuentro anual de seguridad organizado por la NFL, Lanier afirmó que no existe ninguna estrategia de verificación migratoria asociada a las actividades del partido ni a los eventos programados en la semana previa.

“Ni ICE ni acciones de control migratorio están contempladas en el plan del Super Bowl, incluyendo todas las actividades paralelas. ICE no forma parte del equipo asignado a la seguridad”, señaló la ejecutiva.

El partido por el campeonato, que enfrentará a los New England Patriots y los Seattle Seahawks, se disputará el próximo domingo en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California.

Lanier explicó que la NFL lleva un año y medio coordinando esfuerzos con dependencias federales, estatales y locales para proteger tanto el estadio como sus alrededores. El enfoque principal, dijo, es anticiparse a cualquier riesgo y responder con rapidez ante eventualidades.

“Existe una cooperación estrecha con nuestros aliados a nivel federal. Todos compartimos el mismo objetivo: garantizar un Super Bowl LX seguro”, remarcó.

Operativo al nivel de grandes eventos internacionales

La responsable de seguridad detalló que el dispositivo incluye a más de 35 agencias de distintos niveles de gobierno, una estructura similar a la que se emplea en eventos de alcance global como los Juegos Olímpicos o la Copa del Mundo.

Además, equipos de inteligencia mantienen vigilancia constante en la zona y, hasta el momento, no se han identificado riesgos reales. “Estamos listos. Todo está preparado para que el partido se lleve a cabo sin contratiempos y con los más altos estándares de seguridad”, concluyó Lanier.