No habrá infantiles hasta el próximo año

Todo hace suponer que será hasta mediados del mes de enero, del ya próximo 2022, cuando se lleve a cabo el arranque de la nueva temporada de la liga nicolaíta, en lo referente a las categorías infantiles.

Dado que ya se llegaron las vacaciones y no se completaron los grupos para arrancar la nueva campaña, luego de casi dos años de inactividad, debido a la pandemia del COVID, que obligó a cancelar toda la actividad, desde el mes de marzo del 2020.

No obstante que ya se ha lanzado la convocatoria para hacer la invitación respectiva a los diferentes clubes debidamente organizados, hasta el momento no se han registrado la totalidad, en virtud a no reunir la papelería de identificación necesaria, para comprobar que los pequeños pertenecen realmente a la división donde se registren.

Como se sabe, las divisiones hasta los doce años de edad estaban suspendidas, sin embargo, a casi dos meses de levantarse la contingencia, para que las divisiones más pequeñitas vuelvan a la actividad, en muchos de los clubes, los pequeños no acuden a los entrenamientos, dado que los papás de los niños aún se muestran temerosos por los posibles contagios.

Por lo anterior, la convocatoria seguirá abierta y en espera que pasen las fiestas navideñas y de año nuevo, para tener mejores condiciones y poder arrancar los encuentros, los cuales ya se añoran.