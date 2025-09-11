No habrá compras de pánico en Tigres: Mauricio Culebro sobre fichajes

Monterrey, Nuevo León. El mercado de fichajes vive sus últimas horas y en Tigres parece no haber prisa por sumar un refuerzo más, así lo dejó entrever Mauricio Culebro.

El presidente del club felino destacó la nula posibilidad de que entren compras de pánico al equipo, remarcando entre líneas ir por alguien de calidad y renombre.

“La búsqueda es constante, no es que busquemos ni entraremos en las compras de pánico ni mucho menos. Estamos buscando más el perfil y el tipo de jugador que queremos y que vendrá a ayudarnos y dar ese salto de calidad.

Que venga a potenciar al equipo dentro y fuera de la cancha y fuera. Nos la llevamos con calma y si hoy en día está disponible y lo podemos cerrar en lo que falta, lo haremos. Obviamente está complicado, no es cerrar por cerrar y el mercado de pases cierra ya en 48 horas”, comentó.

Asimismo, el directivo reconoció que mientras exista tiempo para fichar, todo puede pasar. Sin embargo, en la búsqueda de un elemento adecuado al plantel, puede llevarse su momento y tardar de seis meses a un año para ello, dependiendo de la negociación. No obstante, en caso de no cerrar nada, está conforme con el plantel actual.

“Se habla con jugadores y a lo mejor el momento adecuado para traer al jugador que estamos buscando no es ahorita, sino dentro de 6 meses o un año. La verdad no me gusta hablar antes de tiempo. Porque luego hay veces que yo no puedo controlar el futuro. Mientras haya tiempo todo puede pasar pero estamos claros en lo que queremos y lo que buscamos, mientars tengamos esa oportunidad y esté disponible, tenemos un gran plantel que esta completo, con grandes jugadores tanto en el once inicial como los que no les toque iniciar.

La competencia interna está y el ni celular de los jugadores está, las ganas están. Entonces, sino es es alguien que no venga a darnos un salto de calidad nos quefaremos asi pero mientras esto esté abierto todp puede pasar”, dijo.

La ventana de transferencias cierra a las 19:00 horas (tiempo de México) del día viernes y a casi dos días para finalizar es poco probable que caiga un refuerzo más a los dirigidos por Guido Pizarro. Cabe destacar, que las posiciones deseadas son un extremo izquierdo o bien, un centrocampista.