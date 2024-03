No esperaba enfrentar a Messi jugando en el continente americano: Sergio Canales

Monterrey, Nuevo León. Lo que era una ilusión ya es toda una realidad, pues Lionel Messi estará en México para enfrentar junto al Inter de Miami a los Rayados por Concachampions, hecho que pone contento a Sergio Canales.

El español no ocultó su felicidad por el pase a la siguiente ronda y sobretodo por medirse al astro argentino, de quien no esperaba enfrentarlo ahora en el fútbol del continente americano tras varias oportunidades en Europa (Liga de España).

“Obviamente, no lo podemos esconder, es normal, crea mucha expectación y he tenido la suerte de poder enfrentarme a los cuatros jugadores del rival durante muchos años y obviamente que siempre es un partido diferente. No lo esperaba (enfrentarlo acá), pero muy feliz, esta semana hablaba con Jordi (Cortizo) y también muy feliz, estamos viviendo una experiencia única, con el foco este, porque queremos ganar los dos campeonatos”, confesó.

Por otro lado, no dejó pasar la chance para expresar lo grande que es Messi en el fútbol mundial, catalogándolo como el mejor de la historia en el balompié, además de alabar al resto de la plantilla de Miami.

“Siempre son partidos complicados que necesitas que se den muchas cosas bien para poder ganarles, para mi Messi es el mejor jugador de la historia, siempre es un añadido, y con Busquets, Jordi Alba, que compartí en la Selección y son jugadores de otro nivel”, agregó.