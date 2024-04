No especularemos en el empate: Robert Dante Siboldi de cara al Columbus

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres ya están listos para afrontar su boleto a semifinales de la Concacaf Champions Cup ante el Columbus, duelo en el que no van a especular por el empate, al menos así lo dejó en claro Robert Dante Siboldi.

El experimentado argumentó haber dejado atrás la goleada contra Pachuca y enfocarse con el “Crew” por jugarse el pase a la antesala de la gran final de “Conca”.

“No vamos a especular por en el empate por el gol de visitante vamos a ganar el partido como ha sido siempre. Con el poco tiempo que tenemos, entre juego y juego, no tenemos ni para festejar una victoria ni lamentarnos en una derrota, pasamos la hoja y nos enfocamos desde ayer de lleno en el juego de mañana, la serie que nos toca, saber que tememos que hacer un gran partido porque Columbus vendrá a tratar de ganar para poder seguir, nada, enfocarnos en lo que sigue, pasar rápido la hoja para enfocarnos en esto”, comentó el DT.

Al técnico, se le unió Felipe Rodríguez, estando de acuerdo que pese al gol de visita, no habrá ventaja por encima de los estadounidenses:

“Es importante haber hecho gol de visita, te da cierta ventaja pero conscientes de que tendremos que salir a buscar el partido, hay que buscar un gol, buscar ganar que es lo más importante para nosotros”.

Por otro lado, el charrúa dijo no estar pensando en el Clásico Regio, siendo más importante el certamen internacional de momento.

“El grupo sabe más que nosotros, sabe lo que nos jugamos, este mes sería complicado, el seguir avanzando en ambos torneos y lo que viene, pero vamos juego a juego y todas nuestras baterias esta enfocadas en mañana, cuando pase mañana nos enfocaremos en rayados, buscarnos rehacer en el torneo para seguir arriba en la tabla y calificar entre los primeros cuatro”, agregó.

Asimismo, no se dejará llevar por el arbitraje de Concacaf, el cual ha dejado mucho que desear en lo que va de competencia.

“No me inquieta el arbitraje nunca me meto, es parte del juego y lo que hacemos y tratamos de transmitirle a los muchachos es que se enfoquen en su tarea, estar en el campo rival si hay un error del arbitraje es más probable que sea a favor nuestro si estamos buscando el área de enfrente , no nos preocupa tanto el arbitraje sino en lo que hagamos nosotros”, finalizó.