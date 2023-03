No es una carga, es una motivación: Ibáñez sobre la responsabilidad del gol cuando no está Gignac

Monterrey, Nuevo León. Los Tigres afinan trabajos para el cierre de una semana complicada y para Nicolás Ibáñez, la responsabilidad del gol cuando no está Gignac, es más un motivante que una carga.

Con tres anotaciones como felino en suplencia del francés, Ibáñez señaló que se siente cómodo y de a poco se va adaptando.

“No es una carga, me siento preparado y también por el gran equipo que tenemos me hacen sentir cómodo, para nada es una carga, es una gran motivación, ojalá que nos vaya bien en estos desafíos que tenemos. Me voy sintiendo bien, poco a poco me voy adaptando a todo lo que es la ciudad y el equipo, me siento cómodo con Gignac”, dijo en conferencia de prensa.

Por otro lado, el argentino se siente tranquilo respecto a la semana complicada que se vendrá, confiando en la plantilla para sacar los resultados esperados tanto en Concachampions como en Liga MX, dónde medirán fuerzas frente al América y Rayados por el Clásico Regio.

“Muy bien, tranquilo, preparándonos como todo el grupo,sabemos que viene una semana linda de mucho desafío y estamos juntos, unidos, trabajando para poder lograrlo. Sabemos que tenemos un plantel amplio, de buenos jugadores entonces están todos preparados para lo que viene, son partidos de mucho esfuerzo donde bueno, la dosificación es de esfuerzo, nada estamos preparados y comprometidos, al que le toque lo hará de la mejor manera”, agregó.

Este sería el once que podría Marco Antonio Ruiz la noche del sábado contra los capitalinos, destacando la ausencia de Nico de la titularidad:

Nahuel Guzmán; Jesús Garza, Diego Reyes, Samir Caetano, Jesús Angulo; Guido Pizarro, Juan Pablo Vigon, Fernando Gorriarán; Sebastián Córdova, Diego Lainez y André Pierre-Gignac.