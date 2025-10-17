No es segura la visita de Cristiano Ronaldo al Estadio Azteca

*Aún negocian con la Selección de Portugal.

Desde hace semanas, se anunció un partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, para la inauguración de la remodelación del Estadio Azteca, en marzo del 2026.

Todo indicaba que la presencia de Cristiano Ronaldo era un hecho, y que podríamos verlo en la cancha del mítico inmueble, sin embargo, en las últimas horas se informó que el viaje del astro portugués está en el aire.

Mikel Arriola, confirmó que Portugal sería el rival elegido para el partido inaugural, cuya reapertura está programada para marzo de 2026.

Yo veo a Cristiano que siempre quiere estar, y es parte del contrato, si está en condiciones, jugará”, aseguró Arriola ante medios de comunicación.

El dirigente adelantó que las negociaciones con la federación portuguesa están prácticamente concluidas, y que solo restan ajustes técnicos antes de hacer el anuncio oficial.