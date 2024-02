No es fácil manejar la adrenalina: “Tano” Ortiz sobre la sanción a Siboldi 

Monterrey, Nuevo León. Tras la oficial resolución de la Comisión Disciplinaria hacia el técnico de Tigres, Robert Dante Siboldi, varias opiniones sobre lo ocurrido han salido a flote, entre las que destaca la dicha por Fernando Ortiz.

El estratega de Rayados señaló que no es fácil controlar la adrenalina en el terreno de juego, por lo que juzgar esas acciones está de más, sobretodo por no estar en el momento.

“No soy quien para opinar sobre la sanción de Robert (Siboldi), sí puedo decir como colega no es fácil manejar la adrenalina que tiene dentro del terreno de juego, si hay que cuidar, he leído sobre la situación pero está en quiénes pueda. Juzgar el acto, esa adrenalina no es fácil de manejar, hablar de más no va porque no estuve en ese momento”, comentó.

El charrúa fue sancionado con tres partidos por agresión (patada) a Willer Ditta, jugador del Cruz Azul, esto el pasado sábado por la noche.

Visto bueno al reclamo del club

Por último, el famoso “Tano”, pese a no meterse nunca en temas con los silbantes, vio bueno el reclamo de oficio que mandó el club regio hacia la Comisión de Arbitraje durante la semana, como queja hacia el trabajo del VAR y de Luis Enrique Santander en el duelo contra Toluca.

“Me parece bien que el club reclame hacia los indicados o encargados de trabajo profesional del árbitro, particularmente no soy mucho, lo digo siempre, cada quien hace su trabajo, el club puede reclamar ciertas cosas para que no pueda suceder”, dijo

Cabe destacar, que el reclamo se basa en la no marcación de dos penales, además de la expulsión hacia Andrés Pereira.