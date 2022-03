No es eliminar a las porras, es simplemente comportarnos en el estadio: Miguel Herrera

Monterrey, Nuevo León. Luego de los desafortunados hechos violentos en Querétaro la semana anterior y tras las sanciones ya anunciadas, para Miguel Herrera la única salida está en el comportamiento del aficionado más que en erradicar los grupos de animación.

El ‘Piojo’ resaltó que el primer problema es llamarlos “Barras”, proponiendo que se les mencione como porras.

“Hay que tratar que esto se erradique de tajo, no es eliminar a las porras, es simplemente comportarnos en el estadio para que todos salgamos bien. Me parece que el principal error es llamarlos barras, si hay que copiar lo bueno de otros países, sin duda alguna Argentina tiene algo bueno que disfrutan con pasión el fútbol ¿pero por qué ponerles barra a la porra? decimos porra porque se nos hacía más fácil”, comentó em conferencia.

Asimismo, el experimentado destacó lo muy tajante que se le hizo el castigo a toda la plaza de Querétaro, por culpa de unos cuentos. Actos que a su opinión, no el reflejo del país actualmente.

“Hemos sido muy tajantes en hablar que es una afición, no podemos achacar a 20 personas que se aceleraron en el partido a una afición o un estado, no podemos manchar al Querétaro. De repente sacrificamos una afición completa a veces por uno, hay que marcar a las personas que no deben ser bienvenidas en un estadio. No es una afición, fueron personas que perdieron la cordura y no deben de ser recibidas en todos lados, lo que pasó no era bonito y dimos una cara al mundo que no es México, es gente que no está consciente de lo que estaban haciendo y que seguramente están arrepentidos pero tendrán que pagar su responsabilidad”, agregó.

Herrera propuso cambiar la violencia con pasión medida, ya que se está perdiendo el disfrutar los juegos sanamente gracias al fanatismo.

“Cambiar la violencia a pasión, no es lo mismo tener pasión por lo que hagamos y alentar al equipo a volveros locos y violentos, tenemos que ser pasionales, disfrutar si mi equipo hace un gol, gritar y llorar o estar molesto y frustrado cuando el equipo no está haciendo bien las cosas, pero cuando acaba el partido se acabaron las sensaciones”, dijo.