Nkunku, nuevo jugador del Milan

El francés Christopher Nkunku se convirtió este sábado en nuevo jugador del Milan por las próximas 5 temporadas, hasta 2030.

“El AC Milan anuncia la incorporación definitiva de Christopher Nkunku, procedente del Chelsea. El delantero francés ha firmado contrato con los Rossoneri hasta el 30 de junio de 2030”, informó el club ‘rossonero’ en un comunicado.

El delantero llegó en la noche del jueves a Milán (norte) desde Londres y superó el viernes las pertinentes pruebas médicas. La operación, según apuntan medios italianos, se cerró con una cifra cercana a los 42 millones de euros con bonus incluidos.

La decisión del Milan de apostar por Nkunku llegó después de dos operaciones fallidas. Primero con el nigeriano Victor Boniface, que no convenció al equipo médico ‘rossonero’ por sus lesiones de cruzado en la rodilla derecha; y después con el danés Conrad Harder, con el que no se terminó de llegar a un acuerdo.

Nkunku se formó en la cantera del París Saint-Germain, donde debutó con el primer equipo en 2015. Disputó 78 partidos, marcó 11 goles y ganó tres Ligue 1, dos Copas de Francia, tres Supercopas de Francia y dos Copas de La Liga.

En 2019, fichó por el Leipzig, donde disputó 172 partidos y marcó 70 goles. Ganó dos Copas de Alemania y el título de máximo goleador de la Bundesliga 2022/23.

En 2023, fichó por el Chelsea, donde disputó 62 partidos y marcó 18 goles, ganando la Liga Conferencia y el Mundial de Clubes de 2025.

Además, Nkunku debutó con la selección absoluta de Francia en marzo de 2022 y, desde entonces, acumula un total de 14 partidos y 1 gol.