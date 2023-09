Nicolás Ibáñez, despreocupado por su poca actividad con Tigres

Monterrey, Nuevo León. Si bien ha rendido desde su llegada a Tigres, Nicolás Ibáñez ha tenido poca actividad, algo que no le quita el sueño pues para el argentino primero está el equipo antes que sus prioridades.

El ariete argentino está consciente del sistema táctico de Robert Dante Siboldi, el cual lo lleva a tener pocos minutos con el conjunto felino, pese a que en un principio le costó asimilarlo.

“En cuanto al gol siempre está bueno convertir para un delantero, sirve para la confianza y después, difícil no es, el profe juega con un sólo 9 y el equipo rinde bien, no es eso, nada, como dije, trabajo mucho en la paciencia, ya sé que venía jugando siempre en los otros equipos y me costó poco asimilar eso, pero Tigres es primero y trato de trabajar para los minutos que me toquen.

No es fácil para mí, pero el trabajo de todos los dias es para eso, trato de estar bien para el grupo, aca lo importante es tigres y no yo, mi trabajo es para aportar al grupo y estar siempre con dispocisión para cuando me toque”, comentó.

Ibáñez está cerca de cumplir el año como auriazul, viniendo de ser estelar en clubes como Atlético de San Luis y Pachuca, en este último logró un título de goleo y una liga.

Sin embargo, con los norteños poco ha destacado y pese a ello suma 6 dianas en 21 juegos (entre Liga MX y Campeón de Campeones), además de dos trofeos en menos de siete meses con la casaca regia.