Nicolás Ibáñez aplica ley del lex en triunfo ante Tigres 

Nuevo León, Monterrey. El Cruz Azul alcanza el subliderato del Clausura 2026 tras vencer 2-1 a Tigres por la fecha 6.

Las acciones comenzaron muy buenas para el cuadro local, donde Rodolfo Rotondi metió un servicio para Nicolás Ibáñez que se quedó cerca de romper el marcador apenas al 6′.

Instantáneamente Nahuel Guzmán evitó ma caída de su marco a un disparo de José Paradela al 12′ que quedó en las manos del cancerbero argentino.

Los felinos intentaron reaccionar con un desborde de Marcelo Flores que cortó Willer Ditta al 15′, mandando al córner la esférica. Enseguida, en segunda jugada remató Joaquim Pereira y en la raya Agustín Palavecino le sacó el gol al zaguero brasileño, ahogando el festejo en el banco regio.

Otro disparo de Diego Lainez preocupó a la zaga cementera pero cayó directo a las manos de Andrés Gudiño al 30′, siendo la aproximación más peligrosa se cara al descanso.

Para el complemento, los cartones se rompieron luego de un autogol de Joaquim al 56′. El defensor intervino en un pase largo de Carlos Rodríguez y de cabezo puso en propio marco el 1-0 a favor de la “Máquina”.

A partir de ahí, los locales se adueñaron del encuentro y “Charly” provocó un poste trasbun trallazo desviado que dejó parado a Guzmán al 59′, dándole más ventaja a los celestes en el duelo.

Rápidamente, el 2-0 llegó bajo la vía de Nicolás Ibáñez, quien aplicó la ley del ex dando el pase a la red al 60′ que encaminó el triunfo cruzazulino.

Antes de descanso Ángel Correa descontó para los felinos al 71′ para el 2-1 que puso drama hacia el final, sin embargo, el resultado no se movió dejando a los pupilos de Nicolás Larcamón con el triunfo que los catapulta al segundo puesto del certamen con 13 unidades; mientras Guido Pizarro y cía bajan al séptimo lugar con 10 puntos.