Nick Sirianni: “Estos muchachos no querían fallarse”

Nueva Orleans (EE.UU.), 10 feb (EFE).- El entrenador de los Philadelphia Eagles de la NFL, Nick Sirianni, afirmó este domingo, tras ganar el Super Bowl LIX a los Kansas City Chiefs 40-22, que sus jugadores “no querían fallarse”.

“Estos muchachos no querían fallarse entre ellos”, afirmó Sirianni al terminar el encuentro en declaraciones a la cadena Fox, que retransmitió el Super Bowl.

“Ayer, en la reunión, (los jugadores) hablaron de que no querían que esto terminara. Eso es especial. Dijeron que la única forma de que no terminara era teniendo un desfile y una ceremonia de anillos más adelante. Así que supongo que esto no ha terminado”, dijo.

“Este equipo de los Eagles 2024 -añadió- todavía tiene un par de cosas más que celebrar. Amo a estos muchachos”.

Sirianni también consideró que la actuación de su equipo esta noche en Nueva Orleans fue “increíble en todas las fases”, de la ofensiva a la defensiva y los equipos especiales.

Y también explicó que la banda sonora del equipo esta temporada fue ‘My Prerogative’, una canción que habla de hacer lo que uno quiere sin preocuparse por lo que digan los demás.

“Nunca nos importó lo que pensaran los demás sobre cómo ganábamos o sus opiniones. Solo queríamos ganar. Por eso después de algunas victorias escuchábamos ‘My Prerogative'”, dijo.

Sirianni, finalmente, reflexionó sobre el fútbol americano como “el deporte de equipo por excelencia”.

“No puedes ser grande sin la grandeza de los demás. Este es el mejor deporte de equipo que existe, y aquí se necesita el esfuerzo de todos. Y hoy se necesitó de todos”, dijo.

