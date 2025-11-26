NFL participará en la conmemoración del 250 aniversario de los Estados Unidos

Redacción Deportes, 26 nov (EFE).- Roger Goodell, comisionado de la National Football League (NFL), anunció este miércoles que la liga participará en la en la conmemoración del 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América.

“La NFL se enorgullece de participar en la celebración del 250 aniversario de Estados Unidos. Nos entusiasma honrar la historia de nuestro país y celebrar nuestro futuro colectivo”, afirmó el comisionado sobre los 250 años que se cumplirán el próximo año de la Declaración de Independencia firmada el 4 de julio de 1776.

Goodell informó que la NFL y sus 32 equipos se unirán a las celebraciones en la semana 18, última de la temporada regular, que se realizará el primer fin de semana de enero del 2026 y durante los playoffs que tendrán como punto culminante el Super Bowl LX, que se realizará el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

“La historia de la NFL refleja la historia de Estados Unidos; ese espíritu estadounidense de resiliencia, innovación y trabajo en equipo que han contribuido a que el fútbol americano se haya convertido en un pasatiempo cultural que nos une a todos”, subrayó Goodell.

Entre las acciones que se realizarán para conmemorar estos 250 años de la nación, la liga realizará activaciones en el campo durante sus partidos que se jugarán con balones conmemorativos con logotipos alusivos a la fecha.

Los árbitros usarán monedas de edición especial ‘America 250’ para el inicio de los partidos, que posteriormente se subastarán con fines benéficos en las plataformas de la NFL.

Los entrenadores y el personal de cada equipo vestirán ropa conmemorativa, de la línea ‘America 250’, a la que los aficionados tendrán acceso a través de los canales oficiales de la liga.

Las celebraciones se extenderán hasta el Draft del mes de abril que se realizará en Pittsburgh, Pensilvania.

La NFL tiene una constante participación en fechas importante de la nación. En 1976 fue parte de las celebraciones de los 200 años de Estados Unidos.

Además, cuenta con la iniciativa ‘Salute to Service’ (Saludo al Servicio) con la cual, desde el 2011, honra año con año a la comunidad militar estadounidense entre la semana nueve y 11 de cada temporada.

(c) Agencia EFE