Negocian a Esteban Andrada en Arabia

*Santiago Mele es el titular indiscutible.

Es inminente la salida del arquero de Rayados, Esteban Andrada, y la directiva ahora lo está negociando con un club de Arabia Saudita.

El club recibió una oferta formal del Al-Najma, la cuál podrían aceptar en cualquier momento, debido a que a Raydos le urge negociarlo, ya que no cuentan con él para el arco del primer equipo, luego de la llegada de Santiago Mele.

Andrada, tiene 34 años de edad. Hasta hoy, sumó 161 partidos disputados con la camiseta albiazul y 58 vallas invictas.