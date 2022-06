Necesitamos tener más equilibrio: Rafael Carioca

Monterrey, Nuevo León. Conciso y sin tapujos, así fue como Rafael Carioca sacó a flote el gran problema que tiene Tigres desde el arribo de Miguel Herrera y por el cual no han logrado llegar hasta la final, ese es la falta de equilibrio en defensa.

El mediocampista brasileño dejó en claro que de nada sirve ser el mejor ataque si al final sufre con muchos goles en contra, por lo que habrá que ser más inteligentes a la hora de salir a la cancha si es que desean acceder por fin a la lucha por el campeonato, habiéndose quedado dos veces afuera en semifinales.

“Nos falta un poco más de equilibrio, nosotros somos el mejor ataque pero sufrimos muchos goles, entonces un equipo equilibrado tiene que sufrir pocos goles y hacer muchos goles, el ejemplo fue contra Atlas, el primer partido de semifinal que tuvimos para meter y no lo hicimos y sufrimos 3 goles, fue difícil de recuperar la verdad, entonces tener un equipo equilibrado es importante, las chances de ganar son altas y lo vimos con Real Madrid, el Liverpool, el Manchester City que tienen un equilibrio muy grande. No podemos dejar de hacer lo que hacemos que es atacar, ser intensos, no podemos jugar solo de una manera sino de otra forma también, tener un equipo equilibrado nos va a ayudar mucho”

Tenemos que saber que hacer estando dentro de la cancha, tenemos que ser más inteligentes, es normal tener un equipo muy ofensivo pues queremos atacar mucho, tememos que ser más equilibrados, saber la hora correcta de atacar de pasar al línea de la pelota para atrás, eso poco a poco vamos ajustando, no es un gran problema, hicimos un buen torneo pero nos faltó ahí, ojalá podamos ganar este torneo, tenemos que saber lo que fallamos y tratar de mejorar”, confesó desde Playa del Carmen.

Bajo esta misma línea, el sudamrericano expresó confiar en Miguel Herrera para poder conseguir esa octava estrella que anhela la institución, la cual desde el Clausura 2019 ha sido el objetivo mayor.

“Es decisión del entrenador, creo que por ser muy ofensivos dejamos espacios y es normal, tenemos que tener un poco más de equilibrio para la primera línea y en la segunda estar equilibrados, pero me siento bien y ‘Piojo’ sabe que hacer, confiamos en él y ojalá logremos el campeonato”, agregó.

Cabe destacar, que el ‘Piojo’ y sus pupilos terminaron el Clausura 2022 con 35 goles a favor totales, pero con una cifra de 26 en contra, número alto a como se venía definiendo la zaga felina por su orden en zona baja.

Por último, espera que su compañero y goleador de plantel, André Pierre-Gignac, cumpla su palabra y se retire hasta el 2025, tal y como lo mencionó en una entrevista para un medio francés. “Es un líder, ojalá que siga aquí y se retire acá porque es un grande, tiene historia acá, estamos felices por él y ojalá pueda ayudar mucho todavía”, finalizó.