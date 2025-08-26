Nasa acapara trofeos

Regio Deporte

Deportivo Nasa cierra con broche de oro su participación en la Segunda de la Popular Escobedo, al ganar a los Traviesos y lograr el campeón de campeones, campeón de liga, goleador y menos goleado.

Duelo muy peleado en Camino Real, con dos equipos que demostraron el porqué llegaron a la final y se plasmó en el campo, con acciones emotivas y de gran calidad, donde los aficionados salieron complacidos por el espectáculo de primer nivel.

Ambos tenían conqueso y todo presagiaba que sería mínima la diferencia, quien aprovechara un parpadeo del rival, pero esto se vería hasta la segunda parte, cuando el goleador Jonatan Rojas hacía de las suyas, para marcar el único tanto, pero suficiente para llevarse los honores.

Al final, Carlos Medina premió al subcampeón Traviesos y a Nasa campeón de liga, de campeones, goleador Jonatan Rojas y menos goleado Cruz Arriaga!