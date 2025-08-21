Nasa a la final

Regio Deporte

Deportivo Nasa hace valer su condición de líder y en gran duelo vencen 3-1 a Ruhrumpen, para llegar a la final de la Segunda en Popular Escobedo.

Duelo entretenido, en Escobedo 4, ante buen número de aficionados, que salieron satisfechos por las múltiples acciones de calidad y peligro, con dos equipos decididos a pelear por la sobre vivencia, pero Nasa aprovecha parpadeos defensivos, para que los tocayos Jonatan Frías y Jonatan Rojas poner el 2-0 en el primer tiempo.

En la complementaria Ruhrumpen se vuelca con todo, pero son sorprendidos nuevamente cuando Néstor Lima la prende desde fuera del área y poner el 3-0 y ya el la última jugada se acorta con el 1-3 mediante la pena máxima y definir el pase a la final!