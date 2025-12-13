Nahuel Guzmán supera a la leyenda y hace historia en la Final

SAN NICOLÁS DE LOS GARZA.— En una noche donde la tensión y la adrenalina se respiraban en cada rincón del Estadio Universitario, Nahuel Guzmán no solo fue clave para mantener el cero en su arco, sino que escribió, una vez más, su nombre con letras de oro en la historia del futbol mexicano.

Este jueves, al escuchar el silbatazo inicial en la Final de Ida contra el Toluca, el “Patón” alcanzó un hito monumental: se convirtió en el portero con más finales de Liga disputadas en la historia del balompié nacional, dejando atrás la mítica marca que pertenecía al legendario Miguel “Superman” Marín.

Un legado imborrable

Lo de Guzmán va más allá de los números. Desde su llegada a la Sultana del Norte, el argentino ha transformado la portería de los Tigres en una fortaleza. Superar a una figura de la talla de Marín no es tarea sencilla; requiere consistencia, liderazgo y, sobre todo, aparecer en los momentos bravos.

Durante el encuentro, Nahuel demostró por qué es el dueño de este récord. Con su defensa bien ordenada y un par de intervenciones oportunas, bajó la cortina para frustrar a la ofensiva escarlata dirigida por el “Turco” Mohamed. Su actuación fue el cimiento sobre el cual los felinos construyeron la victoria de 1-0, sellada por el tanto de Ángel Correa.

Con la mira en la vuelta

El récord personal ya es suyo, pero el “Patón” tiene la mirada fija en el objetivo colectivo. Con la ventaja mínima y la portería imbatida, Tigres viajará al Nemesio Diez este domingo.

En el “Infierno” de Toluca, Guzmán buscará agigantar aún más su leyenda, no solo como el arquero con más finales, sino sumando un título más a las vitrinas de la UANL. Por ahora, el “Volcán” duerme tranquilo sabiendo que, bajo los tres palos, tienen a un histórico.