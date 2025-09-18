Nahuel Guzmán llegó a 200 partidos son gol con Tigres

Monterrey, Nuevo León. Nahuel Guzmán logró algo histórico con Tigres al llegar a las 200 vallas intactas.

Con el empate sin goles ante Chivas, el cancerbero argentino logró la mitica cifra en 515 encuentros con la casaca felina.

Desde su arribo para el Apertura 2014, el rosarino mostró sus dotes y a lo largo de once años sigue exhibiendo su calidad bajo los tres postes.

Así están repartidos los cotejos del “Patón” con su meta sin gol:

162 Liga MX

20 CONCACAF

5 Copa Libertadores

4 Campeón de Campeones

4 Copa MX3 Leagues Cup

1 Campeones Cup

1 Mundial de Clubes

Por su parte, Querétaro es el club al cual más veces los ha dejado sin oportunidad de festejar una anotación con 14; seguido de Pumas y Xolos con 13

A la lista le siguen:

12 Guadalajara

12 Puebla

12 Santos Laguna

10 Monterrey

10 Toluca