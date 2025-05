Nahuel Guzmán desprestigia protocolo por grito homofóbico

Monterrey, Nuevo Leon. Nahuel Guzmán terminó bastante enfadado tras el empate sin goles entre Tigres y Necaxa por la ida de los Cuartos de Final.

El argentino, a través de una entrevista final para la cadena Claro Sports, remarcó la poca credibilidad del protocolo por grito homofóbico de la Liga MX, al nunca ser utilizado ante las constantes ocasiones que se presenció durante la recta final del duelo.

“Me gustaría denunciar públicamente este tema del grito, esto no se puede mas, tiene que poner el reglamento sobre la mesa y tener personalidad, la gente que tiene que tomas decisiones y medidas de verdad porque.

No es por lo es por un protocolo que han inventado y decidido que sea así y que no me lástima a mí sino a todo el fútbol mexicano. Que pongan los huevos sobre la mesa la gente que lo tenga que poner”, confesó.

Desde el inicio del cotejo, el público necaxista se metió duramente contra el rosarino, quién dicho sea de paso, nunca cayó en provocaciones.

Lo realmente preocupante, fue que el silbante Oscar Mejía, nunca detuvo el partido, tal y como dicta el reglamento.

Cabe destacar, que la última ocasión que Guzmán pisó el Estadio Victoria, salió expulsado por “incitar” a la afición hidrocálida, situación que se revirtió con el pasar de los días, al no encontrar pruebas de ello.