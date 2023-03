Nahuel Guzmán, a punto de ser el jugador con más Clásicos Regios en Tigres

Monterrey, Nuevo León. Una nueva marca se aproxima para Nahuel Guzmán, quién el sábado podría convertirse en el futbolista de Tigres con más Clásicos Regios disputados, situación que por el momento no le inquieta pero lo mantiene contento.

El “Patón” señaló que lejos de sentirse histórico, espera que alguien más venga y rompa en un futuro dichos números, pues mientras compartirá su experiencia con los más novatos en esta clase de juegos.

Está bueno, me imagino, no sé, está bueno estadísticamente. En algún momento dije mientras esté en Tigres quiero romper los récords que pueda y si es parte de eso, bienvenido sea. Ojalá después venga otro y pueda romper los números, tal vez a nosotros nos alimenta el ego en cuestión individual, pero no veo en función de lo colectivo y me gusta pensar en el equipo.

Puedo ofrecerle las experiencias que he tenido en los diferentes clásicos, y compartirla con los jugadores que menos han jugado. Pienso seguir jugando Clásicos mientras el cuerpo me dé y me pongan de titular”, señaló.

El rosarino se mantiene empatado junto a Hugo Ayala; Jesús Dueñas y Tomás Boy con más presencias en clásicos con 26 participaciones.

Por último, Guzmán dejó en claro que ayudarán a André Pierre-Gignac para que se empareje con Mario Souza (11 goles) como los máximos artilleros en los derbis norteños, claro siempre priorizando lo colectivo sobre lo individual.

“Ya lo ayudamos un montón, a todos quiere superar. Más allá de ser un equipo con muchas individualidades, con mucho ego, que todos jugamos por algo. Siempre fue un equipo solidario, y cuando más solidario fuimos, más resultados tuvimos. Solidarios desde todos los sentidos y con el cuerpo técnico en turno, entregarnos al máximo y si pongo lo mejor de mí, estoy ayudan a mi compañero a cumplir su objetivo y a la par cumplir un objetivo colectivo. Trabajamos para ser solidarios”, culminó.