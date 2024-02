Nadie nos regaló nada para haber estado en la primera posición: Guillermo Almada

Monterrey, Nuevo León. El Pachuca no pudo en su visita con Rayados, resultado que dejó molesto a su entrenador, Guillermo Almada.

El charrúa se encaró con un periodista y reconoció que a su plantel nadie le regaló nada para haber estado en la primera posición, previo a dicho cotejo.

“Bueno, le voy a dar ahí, que dirijas aquí vos, a ver si tenés rivales fáciles en esta liga. Se ve que no está muy empapado en la realidad del fútbol americano. Porque fácil no es ninguno. Y nadie nos regaló nada para estar en la primera posición. Ninguna jugada dudosa en ningún partido. Estoy completamente en desacuerdo contigo. Si, no dijiste que fuera fácil. No, no, dijiste que era fácil. Si no que le den el trofeo a Rayados, según tu opinión. Le hacen nunca, le hacen lo de ellos.

Sí, entendí mal porque vos dijiste que los cuatro partidos anteriores fueron fáciles. No fueron fáciles. ¿A vos te parece que el curso azul fue fácil? Xolos fue fácil. León es fácil. De las plantillas más caras. Pumas. Si a vos te parece que es fácil eso, está bien. Darle todo el mérito que vos quieras darle y sacarle a los otros. Así es fácil. Pero nosotros lo que llegamos ahí a jugar aquí, nos ganamos en la cancha. No nos regaló nadie nada con un prender que obviamente tiene muchos méritos”, confesó.

Por otro lado, aceptó las carencias que tuvieron frente a un duro equipo como el Monterrey; sin embargo, remarcó la rebeldía con la que sus tuzos pudieron descontar el marcador cuando la goleada parecía inminente.

“Lo que hicimos fue un pésimo primer tiempo. Y ahí está la realidad. En el segundo tiempo sabemos la calidad que tiene Rayados. E indudablemente a veces la juventud nos traicionó en manejar un poco los tiempos del partido.

Bueno, la rebeldía, las ganas de acercarnos al marcador. Volvimos a cometer, empezado el segundo tiempo, un error infantil. Que le dimos la posibilidad que nos hicieran el tercer vuelo. Por la mucha claridad como lo alteramos. Y a pesar de eso, intentamos, seguimos buscando. Por más que quizás no fue el mejor partido, nuestra claridad en el manejo de la pelota”, dijo.