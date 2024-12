Nadal consideró tomar un descanso por salud mental hace años

NUEVA YORK (AP) — Rafael Nadal pensó en la posibilidad de alejarse del tenis hace años para tomarse un descanso a fin de cuidar su salud mental, pero lo superó, “yendo siempre hacia delante”.

“Poco a poco volví a ser yo mismo”, escribió el campeón de 22 torneos del Grand Slam en un ensayo publicado en línea el martes, menos de un mes después del último partido de su carrera.

“Estaba muy acostumbrado al dolor físico, pero hubo momentos en la cancha en los que tenía problemas para controlar mi respiración y no podía jugar al máximo nivel. Ahora no tengo problemas en decirlo. Después de todo, somos seres humanos, no superhéroes”, escribió Nadal en The Player’s Tribune.

“Afortunadamente, no llegué al punto de no poder controlar cosas tales como la ansiedad, pero hay momentos con cada jugador en los que es difícil controlar tu mente, y cuando eso sucede es difícil tener control total de tu juego”, añadió. “Hubo meses en los que pensé en tomar un descanso completo del tenis para limpiar mi mente. Al final, trabajé en ello todos los días para mejorar”.

Nadal, de 38 años, se retiró en noviembre, después de jugar por España en la Copa Davis, tras dos temporadas llenas de problemas de lesiones que lo limitaron a competir sólo esporádicamente.

En el ensayo, escribe sobre el dolor crónico en su pie izquierdo que apareció por primera vez cuando tenía 17 años, y relata que en ese entonces le dijeron que “probablemente nunca volvería a jugar al tenis profesionalmente”.

“Pasé muchos días en casa llorando, pero fue una gran lección de humildad, y tuve la suerte de tener un padre —la verdadera influencia que he tenido en mi vida— que siempre fue tan optimista”, dijo Nadal, quien ostenta un récord con 14 campeonatos en el Abierto de Francia.

Mencionó que estaba nervioso antes de los partidos, abordó algunos de los momentos más destacados de su carrera, y señaló: “Espero que mi legado sea que siempre intenté tratar a los demás con profundo respeto. Esta fue la regla de oro de mis padres”.