Nadador olímpico Gary Hall Jr recibe 10 medallas para reemplazar las destruidas en incendios de LA

Después de que todas sus medallas olímpicas fueran destruidas en los incendios de Los Ángeles, el nadador Gary Hall Jr. estableció un récord inesperado al reemplazarlas en la sede del COI el lunes.

Diez medallas olímpicas otorgadas a un solo deportista en el mismo día.

Hall Jr. bromeó al recibir la nueva colección de cinco oros, tres platas y dos bronces ganados al nadar para Estados Unidos en tres Juegos de Verano desde 1996 hasta 2004: “Haré un mejor trabajo cuidando estas”.

Las originales se quemaron hace cuatro meses en su casa en el área de Pacific Palisades de la ciudad que albergará los próximos Juegos de Verano en 2028.

Reemplazarlas con diez al mismo tiempo fue “una ceremonia única”, dijo el presidente del Comité Olímpico Internacional Thomas Bach.

“No creo que haya sucedido antes y espero que nunca tenga que suceder de nuevo”, le dijo Bach a Hall Jr. “Esperamos también darte un momento de alivio y alegría que te ayude ahora en el proceso de superar lo que tuviste que pasar con esta tragedia”.

Hall Jr. habló con emoción sobre el apoyo recibido de su familia, excompañeros de equipo y antiguos rivales olímpicos como las estrellas australianas Ian Thorpe y Michael Klim.

“Al tener amigos y familia, soy un hombre muy afortunado”, expresó. “El apoyo que me ofreció la comunidad atlética me ha sostenido en las noches más oscuras”.

Llevó consigo a Suiza una medalla de oro deformada que recuperó más tarde de la casa de la que huyó con su perro, Puddles, después de agarrar su medicación de insulina.

“Es un objeto con carácter”, dijo Hall Jr. sobre el oro quemado en la ceremonia olímpica. “El valor de los amigos supera el valor de los objetos. Vivimos en una época de capitalismo, consumismo y te das cuenta cuando pierdes todo, cuán poco de ello realmente necesitas”.

“El carácter no se puede quitar, no se puede quemar y no se puede perder”, agregó.

Thorpe fue una de las primeras personas en contactar a Hall Jr. durante los incendios de enero.

“No sé cómo lo supo”, comentó Hall Jr. sobre la llamada sorpresa de Thorpe, quien fue parte del equipo australiano de relevos 4×100 metros estilo libre que ganó el oro por delante de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

“De eso se trata esta familia (olímpica): rivales y amigos. Estoy muy agradecido con todos ellos. No puedo agradecer lo suficiente al movimiento olímpico por su apoyo en este momento tan difícil”, remarcó.