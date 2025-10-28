Nacional a Puebla

Ha quedado confirmada la ciudad de Puebla de los Ángeles, como la sede oficial para llevar a cabo el Torneo Nacional de futbol 11, la categoría 2016 de la rama varonil, donde se espera una buena asistencia de entidades federativas.

Este evento, avalado por el Sector Amateur de la Federación Mexicana de Futbol, se llevará a cabo en las fechas del 17 al 30 de noviembre, donde la participación está abierta para todos los estados del país con deseos de asistir.

Por lo que se refiere a nuestro estado de Nuevo León, la Asociación Estatal lleva a cabo el Torneo Estatal, con la asistencia de buena cantidad de clubes, quienes luchan por el título, el cual también tiene como premio la representación estatal en dicha justa futbolera.

Cabe mencionar que, en los Torneos Estatales, solamente participan conjuntos que se encuentren debidamente afiliados a la Asociación y por ende al Sector Amateur de la Femexfut.