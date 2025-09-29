‘Nacho’ Ambriz regresa al León

León (México), 29 sep (EFE).- El León del fútbol mexicano anunció este lunes el regreso del entrenador Ignacio Ambriz al banquillo del equipo en el que milita el colombiano James Rodríguez.

En un mensaje en sus redes sociales, el club ocho veces campeón del torneo local le dio la bienvenida al antiguo estratega del Huesca español.

‘Nacho’ Ambriz comandó al León entre 2018 y 2021, tiempo en el cual rompió récord de puntos en un torneo corto con 18 equipos y obtuvo el título del Apertura 2020.

En ese tiempo, Ambriz construyó un equipo con una idea de juego elogiada en todo el país, con un fútbol que ponderaba la posesión del balón e ir al ataque en todo momento.

El antiguo auxiliar de Javier Aguirre en el Osasuna y Atlético de Madrid españoles no había tenido éxito desde que abandonó el banquillo del León.

En ese tiempo, dirigió al Huesca, Toluca y Santos Laguna, de los que salió por malos resultados.

En el León tomará el lugar del argentino Eduardo Berizzo, quien salió de la institución luego de dejarla en el undécimo lugar, fuera de zona de repesca y cuartos de final.

Ambriz deberá levantar al equipo, que además de James cuenta con otros jugadores internacionales como el chileno Rodrigo Echeverría y el panameño Ismael Díaz.

El siguiente compromiso del León será este sábado cuando reciba al líder Toluca en la duodécima jornada del Apertura.

