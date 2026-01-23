Nace la “Copa Cecaf” con proyección nacional en Nuevo León

​Por Regio Deporte

​MONTERREY, N.L. – El efecto del Mundial 2026 ya se siente en la entidad. Con la motivación a tope por ser sede mundialista, ha nacido una nueva iniciativa para impulsar el talento joven: la Copa Cecaf.

​Este torneo, que promete ser de talla nacional, está programado para disputarse del 30 de abril al 3 de mayo. Aunque la sede oficial aún está por confirmarse, la competencia abrirá sus puertas a todas las categorías de edad limitada (desde infantiles hasta juveniles) en ambas ramas, varonil y femenil.

​Convocatoria Nacional

La expectativa es alta. Varios clubes locales ya preparan sus registros, y se espera el arribo de escuadras procedentes de diferentes estados de la República, convirtiendo a Nuevo León en el epicentro del fútbol juvenil durante ese fin de semana.