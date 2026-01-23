MV Cumbres busca conquistar la Liga Popular de Escobedo

​Por Regio Deporte

​ESCOBEDO, N.L. – La Liga Popular de Escobedo recibe a un competidor de peso pesado. El tradicional MV Cumbres ha oficializado su llegada al circuito, y lo hace con una carta de presentación envidiable: una vitrina llena de trofeos y la etiqueta de ser una verdadera institución en el fútbol amateur.

​Bajo la dirección de Jesús López, este equipo fundado hace apenas seis años ha tenido un ascenso meteórico. En su historial presumen campeonatos en ligas exigentes como la Mazo, Villa Mitras, Metrorrey, Mitras y San Gabriel.

​Mentalidad de Campeón Estatal

Pero su éxito no se limita a lo local. MV Cumbres ha conquistado el Campeonato Estatal, representando con orgullo a Nuevo León en competencias nacionales. Ahora, aterrizan en una de las mejores ligas del estado con una advertencia clara para la élite de Escobedo: “No llegamos a ver si podemos, sino porque podemos, llegamos”.