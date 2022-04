Mundial de Qatar, el objetivo vigente de Córdova

Monterrey, Nuevo León. El Mundial en Qatar está cada vez más cerca y es una meta fija que Sebastián Córdova todavía no le pierde la vista, así lo dejó en claro el jugador.

El mediocampista de los Tigres sabe que para poder ganarse un cupo en esta recta final de convocatorias, tendrá que tener minutos sí o sí con los felinos.

“Mi sueño de ir al mundial está presente, necesito y tengo que jugar, estoy en eso, mi mentalidad siempre estará ahí enfocada. La competencia interna es alta, todos se dan cuenta a la hora de qué y cómo inician.

Cuando te toca ser titular tienes que demostrar y cuando estás en banca también, la exigencia se la pone cada quien, esté en el equipo donde esté, estar siempre adelante no importa el equipo que sea, superarte a ti mismo ser mejor día con día”, explicó.

Pese a ello, el capitalino está consciente de que las oportunidades para un mexicano en un club lleno de extranjeros son escasas, por lo que de consolidarse en un plantel como Tigres, tendría más chances de ser convocado.

“Es difícil eso del tema mexicano, todos se dan cuenta. No sé si no confían en uno o no está bien la cultura de “si es bueno vamos a soltarlo”. Aquí no es mucho eso. Hay veces que me siento perdido en lapsos del partido y así, es tema táctico, preguntar al entrenador y auxiliares lo que me haga falta, ser mejor tácticamente con el grupo, pero me siento bien y contento”, explicó.

Córdova no viste la casaca tricolor desde el pasado mes de noviembre, en la derrota 2-1 ante Canadá, donde jugó apenas 32 minutos.

Sin festejo si le marca a su ‘Ex’

Por último, ya en temas locales, el felino confesó no celebrar en dado caso que logre anotarle a su ex equipo el pepino fin de semana, no sin antes expresar lo que será medirse ante ellos por primera ve del otro lado.

“No. No soy tanto de festejar y si lo hago son normales (celebraciones). No es por echarle festejo al América por estar acá, yo celebro y si festejo es por la emoción del partido, nada que ver. Es bonito recordar y volver a vivir momentos que tuve y grandes compañeros que tuve. Será un gran partido, ojalá me toque jugarlo”, dijo.