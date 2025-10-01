Multan económicamente a Sergio Ramos por criticar al arbitraje

Monterrey, Nuevo León. Las críticas escritas hacia el arbitraje que se mandó Sergio Ramos durante el fin de semana anterior, finalmente fueron penalizadas.

Distintos reportes confirmaron que el zaguero de Rayados fue multado económicamente por las duras quejas del trabajo realizado por Luis Enrique Santander, durante el cotejo contra Santos.

Se estipula que la sanción va arriba de las 100 UMAS, poco más de 11 mil pesos tras las fuertes discrepancias con el colegiado, pues consideró errónea la anulación de dos goles marcados, en especial del primero frente al cuadro lagunero.

“¡Qué vergüenza de falta pitó! Después me hacen puros placajes en los córners y dicen que son duelos y lances del juego… Jejeje. La falta que pita hoy, de chiste. Esto solo pasa en esta liga. Nada, a seguir. Nos quitaron dos goles hoy”, emitió a través de un comentario en su cuenta de Instagram.

Cabe destacar, que el español dejó atrás el bochorno pasando su día libre explorando la naturaleza del Estado de Nuevo León, yéndose a aventurarse en el famoso “Río Ramos”.