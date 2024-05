Müller: “No pienso en dejar la Selección”

En ese sentido, el delantero germano se acordó de sus palabras de aparente despedida tras el Mundial 2018, tras el cual estuvo dos años sin acudir a la Mannschaft, por decisión técnica de Joachim Löw.

“Nunca estuve cerca de dejarlo, tal vez estuve cerca de decir adiós, porque no sabía si volvería a estar en la selección nacional. Por eso aproveché la entrevista para reflejar mis emociones”, resaltó en una rueda durante la concentración.

Sobre el que sí se despedirá a la conclusión del torneo, su compañero Toni Kroos, destacó: “Todavía no hemos terminado y no le he dicho adiós”.

“Nos conocemos muy bien, tanto en privado como en el campo. Puedo sentir mucho la forma en que se comporta y juega”, añadió.

De cara a las expectativas que hay depositadas sobre el combinado entrenado por Julian Nagelsmann, Müller explicó que “la expectación está ahí”, que se puede “sentir eso en todo el equipo”.

Puso de relieve que “quizás los partidos internacionales -ante Francia y Países Bajos- de marzo ayudaron”.

“Estoy contento con los resultados de marzo porque tenemos que creer que podemos vencer a un gran rival. Nuestros jugadores juegan al más alto nivel internacional. No tenemos que escondernos, pero tampoco tenemos que fingir que todo nos está pasando a nosotros. Se trata de darle a nuestro potencial la oportunidad de tener éxito”, ratificó.

Cuestionado por la importancia del partido inaugural, frente a Escocia el 14 de junio, el jugdor germano dijo que “el primer partido es la chispa inicial para el equipo”, dado que “estás trabajando para lograr este juego todo el tiempo” y que “si funciona, rompe los vínculos mentales y da un impulso”.

Preguntado por su mala racha en la Eurocopa -torneo en el que nunca ha metido ningún gol en tres participaciones- el delantero aseguró no tiene “asuntos pendientes con ningún torneo” y, aunque le “gustaría marcar un gol en una Eurocopa”, hay “que contribuir al éxito del equipo en todos los aspectos con tu actuación” .

En relación a la demarcación que ocupará en el campo, expuso que “es importante saber cuál es tu situación para que no haya momentos de decepción media hora antes del partido”, “porque eso afecta al rendimiento”.

El ariete germano también opinó sobre el que podría ser su futuro entrenador en el Bayern Múnich, Vincent Kompany: “Si es cierto, me alegro de que tengamos un entrenador y podamos empezar a planificar. Pero por el momento lo estoy ignorando”, consideró.

Precisamente, sobre su relación con el Bayern, Müller expresó que el Bayern “es un lugar privilegiado donde a la gente le gusta quedarse mucho tiempo”, que “hay pocos argumentos que te sacarán de allí” y que “siempre tienes que cumplir y hacer tu propia contribución para ayudar al club a tener éxito”.