Muestran judocas de NL su potencial en Nacional Tomoyoshi Yamaguchi 2024

El seleccionado neoleonés de judo mostró brilló en su participación en el tradicional Torneo Nacional Profesor Tomoyoshi Yamaguchi de la especialidad 2024, al conquistar 23 metales (5 de oro, 8 de plata y 10 de bronce), en certamen que tuvo como sede Guadalajara, Jalisco.

Las acciones se desarrollaron en el Gimnasio del Polideportivo Code alcalde, el cual reunió a 400 exponentes de las categorías sub 18, sub 21 de diferentes estados del país; cabe aclarar que en esta ocasión los de la sub 15 no tuvieron participación.

El evento es considerado como antesala de los Nacionales CONADE, por que convoca las mismas categorías de la justa multidisciplinaria nacional.

El Nacional Tomoyoshi Yamaguchi se aprovechó como fogueo de cara al Macroregional con sede en Nuevo León el seis de abril y fue puntuable para el ranking de la Federación Mexicana de Judo para eventos internacionales del 2024.

Cabe destacar que los judocas del nivel primera fuerza se coronaron campeones al ser los máximos ganadores de oros con cuatro preseas doradas, una plata y dos bronces.

El seleccionado neoleonés estuvo comandado por el DT Izzeddin Hamada apoyado por el staff de entrenadores en femenil, Idalia Rodríguez, Adilene Alonso y Fernanda Montes; en varonil Jair Gutiérrez, Carlos Alonso y Héctor Rodríguez.

MEDALLISTAS

SUB 18

🥇Fátima Arévalo 40kg

🥉Montserrat Rivera 44 kg

🥉Angela Torres 49 kg

🥉Azul Hernández 70 kg

🥈Briana Sánchez +70 kg

🥈Ángel Landeros 50 kg

🥉Carlos García 90 kg

🥉Jonathan Ceniceros +90 kg

SUB 21

🥈Daniela Leandro 48 kg

🥉Briceidy Zúñiga 48 kg

🥈Deborah Garza 57 kg

🥈Danna De Los Santos 63 kg

🥈Adriana Gaytán +79kg

🥉Pedro Parra 73 kg

🥉Marco Concha 81 kg

🥉Héctor González 90 kg

🥈Erick García. 100 kg

Primera Fuerza

🥉Gina Rodríguez 57 kg

🥇Fernanda Robledo 70 kg

🥇Robin Jara. 66 kg

🥉Pedro Parra 73kg

🥇Samuel Ayala 81 kg

🥈Yeremi Olivares 100 kg

🥇Víctor Ochoa + 100 kg