Muestra Ramos “marcas de guerra” tras triunfo ante Santos

Monterrey, Nuevo León. Sergio Ramos mostró su cicatriz tras el choque sufrido el ante Santos Laguna.

A través de sus redes sociales, el zaguero de Rayados evidenció su marca de guerra, luego de ser impactado por Anthony Lozano y del que se le requirió coser en la ceja.

“A los que preguntais, muchas gracias. Estamos bien, 4 puntitos en la ceja y uno más para el recuerdo. No quiero vida sin cicatrices”, publicó en una historia de Instagram.

Asimismo, el multicampeón español levantó queja contra el arbitraje de Luis Enrique Santander, quien en compañía de sus colegiados anularon le un par de goles, el segundo de ellos bastante discutido por el gremio arbitral analista.

“Que vergüenza de falta pitó. Despues me hacen puros placajes en los córners y dicen que son duelos y lances de juego. La falta que pita, de chiste!! Esto sólo pasa aquí en esta Liga!! Nada. A seguir y nos quitaron dos goles”, expresó también en la mencionada red social.

Lo cierto es que se dejó entrever que Ramos tenía de encomienda personal de sacarse la espina por el penal fallado ante Toluca el miércoles pasado, situación que el cuerpo arbitral le negó la noche del sábado en el “Gigante de Acero”.