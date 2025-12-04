Mourinho propone recurrir a árbitros extranjeros en caso de huelga en Portugal

Lisboa, 4 dic (EFE).- El entrenador del Benfica, José Mourinho, propuso este jueves recurrir a árbitros extranjeros si los portugueses cumplen finalmente su amenaza de ir a la huelga en caso de que la liga no adopte medidas para evitar la violencia contra ellos.

“Si hacen huelga, estoy convencido de que hay muchos árbitros en Europa que estarían encantados de venir a arbitrar el campeonato portugués”, dijo Mourinho en una rueda de prensa previa al derbi contra el Sporting del viernes en la 13ª jornada de la Liga de Portugal.

Según el extécnico del Real Madrid, el recurso a árbitros extranjeros “es algo que ocurre mucho”, especialmente fuera del fútbol europeo.

“No creo que (una huelga) fuera un problema. El campeonato continuaría y la Liga encontraría soluciones”, concluyó.

La Asociación Portuguesa de Árbitros de Fútbol (APAF) ha amenazado con “un parón total” si la liga no adopta medidas para combatir la violencia verbal y la falta de seguridad que aseguran que sufren en los partidos.

La Primeira Liga (Liga Portugal) ha acusado a los árbitros de generar “alarma social” y ve su postura “incomprensible”, aunque ha expresado su disposición para analizar las propuestas presentadas por los colegiados, aunque sólo para la próxima temporada y no esta, como reclama la APAF.

Estas reivindicaciones surgen tras varios episodios, como una supuesta amenaza de violencia a un árbitro por parte de un dirigente del Benfica tras un empate y otro que se quejó de que alguien había colocado un televisor en su vestuario que no se podía apagar que mostraba una y otra vez imágenes de decisiones polémicas contra el Oporto. EFE

(c) Agencia EFE