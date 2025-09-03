Morata descarta dejar la selección: “Es lo que más disfruto en la vida”

Álvaro Morata, capitán de la selección española, se arrepintió de las dos ocasiones en las que dejó su continuidad en el aire como internacional, y antes de iniciar el camino al Mundial 2026 aseguró que desea estar en la gran cita “hasta para llevar el material”, porque es lo que más disfruta en su vida.

“Si el seleccionador cuenta conmigo bien y si no, me planto en el Mundial y me meto en la concentración”, bromeó Morata en su comparecencia en Sofía en vísperas del partido ante Bulgaria.

“Cuando me lo plantee eran momentos difíciles que te hacen pesar las cosas por la tristeza y el hundimiento extremo más grande que puede haber. Pero para nosotros lo más maravilloso es estar en la selección. A lo mejor piensas unas cosas que después llegas a casa y tu mujer te dice que como te vas a ir porque es lo que más disfruto en la vida. Lo único que quiero es representar lo mejor posible a mi país y que España gane el mayor número de partidos y competiciones posibles”, manifestó.

