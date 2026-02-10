Monterrey será la casa de Túnez durante el Mundial

*La selección africana eligió Monterrey.

México empieza a consolidarse como un punto estratégico para la preparación de selecciones rumbo a la Copa del Mundo de 2026, y Túnez será uno de los equipos que establecerá su base de trabajo en el país.

El representativo tunecino decidió instalar su campamento previo al torneo en El Barrial, complejo ubicado en Nuevo León, una elección que refuerza la importancia del territorio mexicano dentro de la logística mundialista.

La información fue confirmada por Gabriela Cuevas, encargada de la coordinación del Mundial en México, quien detalló que ya son seis los centros de entrenamiento nacionales que han sido elegidos por selecciones clasificadas.

Además de Túnez en Nuevo León, Uruguay realizará su concentración en Quintana Roo; Sudáfrica entrenará en Hidalgo, utilizando las instalaciones del Club Pachuca; mientras que Colombia y Corea del Sur se alistarán en Jalisco, específicamente en la Academia AGA y en Verde Valle. Por su parte, la Selección Mexicana tendrá como sede de preparación el Centro de Alto Rendimiento.

Cuevas recordó que Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México fungirán como las tres sedes oficiales del país durante la Copa del Mundo, en las que se disputarán un total de 13 encuentros, incluido el partido inaugural.

La funcionaria explicó que una de las metas del Gobierno Federal es que el impacto del Mundial se extienda más allá de las ciudades anfitrionas, permitiendo que otras regiones se beneficien a través de campos de entrenamiento y centros de concentración.

Finalmente, agradeció la colaboración de las autoridades estatales y municipales, y subrayó que México continúa avanzando en los preparativos para recibir, por tercera ocasión en su historia, una Copa del Mundo.