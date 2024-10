Monterrey se vistió de Rayados en la semana: Demichelis

Monterrey, Nuevo León. Los Rayados se llevaron el Clásico Regio 139, siendo una semana redonda para Martín Demichelis y compañía, quienes suman dos derbis al hilo ganando a Tigres.

El estratega argentino resaltó que el resultado es merecido, pues ganó el equipo que mejor jugó en la cancha.

“La última semana Monterrey se vistió de Rayados, a pesar de que uno de los dos Clásicos fue en San Antonio, así que se lo dedicamos mucho a ellos, nosotros ya estamos pensando en recuperar, tenemos un partido difícil acá el miércoles, le dedicamos el apoyo y la credibilidad a la gente para que siempre viene y nos siga atentando, porque vamos a dejar todo por hacer y hacerlo bien.

La verdad que no sé si dimos un golpe en la mesa o no, pero sí le pudimos regalar a la institución en general, a todos los que se esfuerzan en el día a día y que hacen un trabajo que por ahí no se ve, pero que sí trabajan las 24 horas para que el jugador hoy tenga la tranquilidad mental y pueda salir a hacer un buen partido. Pero creo que el fútbol premió al equipo que jugó mejor”, comentó post partido.

Asimismo, reconoció el esfuerzo del héroe de la noche, Íker Fimbres, quién es producto no sólo de su persistencia y paciencia. Sino del gran trabajo de fuerzas básicas que posee el club regio.

“No tildemos a Iker de héroe porque van a ser un exceso de halagos. Déjame hacer una mención especial que merece la pena nombrar. Que es a todas las fuerzas básicas de Rayados. A todos, a todos los entrenadores que estuvo Iker. Porque no sólo ha formado un gran equipo de fútbol, sino una gran persona muy respetuosa.

Y sabe ser paciente, que supo seguir siendo competitivo a pesar de tener pocos minutos. Y hoy se vio reflejado el esfuerzo que vienen haciendo desde las fuerzas básicas para con todos los chicos. Ojalá que no solo sea Iker Fimbres el que aparezca en un clásico que juegue de esta manera. Sino que sean muchísimos chicos más”, agregó.

El canterano de 19 años se mandó un doblete, el cual brindó un triunfo bastante importante al conjunto del “Micho”.